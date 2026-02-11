Juventus se Spalletti resta come cambia la squadra? Chi parte chi sta e chi arriva

La Juventus si prepara a una stagione di cambiamenti, almeno se Luciano Spalletti resta sulla panchina. In questi giorni il nome del tecnico toscano è al centro di molte discussioni, e lui stesso ha fatto qualche passo in avanti sulla possibile conferma. Se la scelta dovesse essere quella di continuare insieme, i dirigenti stanno già studiando come rafforzare la rosa: alcuni giocatori partiranno, altri resteranno e sul mercato potrebbero arrivarne di nuovi. La squadra che andrà in campo nella prossima stagione si sta già delineando, in attesa di capire quale sarà la decisione finale.

In questi giorni si sta parlando molto del possibile rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus, tanto che addirittura lui si è pronunciato, ma se dovesse rimanere come cambierebbe la squadra? Chi parte, chi resta e chi arriva, abbiamo provato a disegnare, con grande anticipo, la squadra della prossima stagione alla caccia dopo anni dello Scudetto. Juventus se Spalletti resta come cambia la squadra? Chi parte, chi resta e chi arriva (ANSA) Calciomercato.it Come non partire dai portieri? Mattia Perin sembrava destinato a partire già a gennaio verso il ritorno al Genoa, mentre Michele Di Gregorio era scontato rimanesse il titolare.

