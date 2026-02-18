Roma tunisino armato di machete e pistola semina il panico in strada

A Roma, un cittadino tunisino armato di machete e pistola ha disturbato la quiete pubblica, probabilmente per motivi legati allo spaccio di droga. L’uomo ha iniziato a minacciare i passanti in strada, creando panico tra i residenti. Immediatamente, le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di armi clandestine e di alcuni oggetti sospetti. La sua cattura avviene dopo un breve inseguimento nelle vie centrali della città.

Armato di machete, ha seminato il panico in strada; con sé, inoltre, aveva una pistola con matricola abrasa. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Protagonista un 25enne tunisino senza dimora, che è stato arrestato. Poco dopo le 16 sono arrivate diverse segnalazioni al 112, che allertavano della presenza di un uomo “armato di coltello”, il quale aveva preso a testate le vetrine dei negozi della zona, in via Sampiero di Bastelica, a pochi passi da via di Acqua Bullicante. Subito sul posto sono sopraggiunti gli equipaggi dei commissariati Torpignattara, San Lorenzo e Porta Pia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, tunisino armato di machete e pistola semina il panico in strada Semina il panico in pizzeria armato di sprangaMomenti di paura in una pizzeria di Roma, quando un uomo armato di spranga ha iniziato a minacciare i clienti. Armato di coltello a serramanico, semina il panico in un condominioUn uomo armato di coltello semina il panico in un condominio di Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Panico al Prenestino: gira con machete e pistola, poi prende a testate le vetrine dei negozi; Olbia, grave la guardia giurata colpita con le forbici, aggressore arrestato; Atto di follia ieri a Olbia: un tunisino, pare al momento senza apparente motivo, con delle forbici ferisce una cinese in un centro massaggi e una guardia giurata e infine uccide un cane. Arrestato dai Carabinieri di Olbia per tentato omicidio. – CronacaOnline; Roma, lite da film in pieno giorno. Si affrontano con mazze chiodate e coltelli. Roma – Aggressioni a San Lorenzo, il tunisino sarà trasferito in carcere: tra le vittime anche due operatrici Ama e una 12enneDopo l'accertamento di ulteriori aggressioni, il 22enne violento è stato infine trasferito nel carcere di Rebibbia ROMA - Resta ricoverato nel reparto di psic ... etrurianews.it Roma, arrestato 31enne tunisino per diffusione di contenuti jihadisti su TikTokI Carabinieri del Ros, nell’ambito di indagini coordinate dal Dipartimento Terrorismo della Procura di Roma, hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Roma nei ... rainews.it Questa donna è una mamma di Roma, del quartiere San Lorenzo. Un tunisino di 22 anni l’ha ridotta così, colpendola al volto senza alcuna ragione mentre era in bici col figlio di otto anni appena preso a scuola. L’immigrato è stato fermato e immediatamente ri facebook A #Roma si è tenuto un tavolo sulla cooperazione #Italia- #Tunisia nella gestione #rifiuti x.com