Armato di coltello a serramanico semina il panico in un condominio

Un uomo armato di coltello semina il panico in un condominio di Milano. Ha fatto irruzione nell’androne, visibilmente agitato, e ha iniziato a urlare. La polizia è arrivata sul posto in pochi minuti e ha cercato di calmare l’uomo, che si aggirava minaccioso. Alla fine, gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a portarlo via. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha lasciato tutti sotto shock.

Un uomo armato di coltello, in evidente stato di agitazione, all’interno dell’androne di un condominio. È questa la scena che ha fatto scattare l’allarme a Vipiteno nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Un episodio delicato, gestito in pochi minuti, che.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Condominio Panico Semina il panico in pizzeria armato di spranga Momenti di paura in una pizzeria di Roma, quando un uomo armato di spranga ha iniziato a minacciare i clienti. Prato, armato di katana semina il panico in centro storico: arrestato nordafricano Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Condominio Panico Argomenti discussi: Armato di coltello rapina un giovane in zona movida a Pisa, arrestato; Dalla rapina al supermercato all'uomo armato di coltello in un locale, fino ai furti nei negozi: operazione ad alto impatto delle forze dell'ordine: due arresti e tre denunce; Paura in un condominio: uomo armato di coltello fermato dai Carabinieri all’alba delle Olimpiadi; Armato di coltello in metro a Duomo: uomo bloccato dalla security Atm. Armato di grosso coltello rapina una ragazza dello smartphone, arrestato a Torino Barriera di MilanoLo scorso 27 gennaio 2026 gli agenti delle volanti della polizia di Stato di Torino hanno un 35enne marocchino per tentata rapina aggravata. L'episodio è avvenuto nel tratto di via Bologna compreso tr ... torinotoday.it Americano in piazza Duomo armato di coltello e pugnale: Mi servono per i pantaloni da sci antitaglio che vendoIl 27enne si è giustificato spiegando alla pattuglia che lo ha fermato che le due lame gli servivano per dimostrare la resistenza dei pantaloni che proponeva in vendita. La spiegazione non gli ha risp ... msn.com Controlli per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Carabinieri di Vipiteno denunciano uomo armato di coltello in un condominio Nel giorno dell’inaugurazione dei giochi olimpici di Milano-Cortina i carabinieri della Compagnia di Vipiteno, unitamente a personale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.