Napoli | 23 arresti per spaccio e droga

A Napoli, ventitré persone sono state arrestate con l’accusa di appartenere al clan Russo di Nola. Le accuse riguardano spaccio di droga e detenzione di armi. Le indagini hanno svelato che il clan avrebbe ramificazioni e contatti anche in altre regioni italiane. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine che hanno eseguito le misure restrittive in diverse zone della provincia napoletana.

Napoli, 23 arresti nel clan Russo per spaccio droga e armi. A Napoli il clan camorristico avrebbe ramificazioni e contatti anche in altre regioni Ventitré persone sono finite in manette con l’accusa di appartenere al clan Russo di Nola, in provincia di Napoli. Nella notte tra lunedì e martedì è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Russo, attivo sul territorio di Nola e zone limitrofe.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli: 23 arresti per spaccio e droga Nola, blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arresti per traffico di stupefacenti e armi Notizie correlate Traffico di droga e spaccio, 6 arresti della Polizia a NapoliTempo di lettura: 2 minutiSono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti le sei persone arrestate dalla... Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan RussoLa polizia di Stato ha arrestato 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, 23 arresti nel clan Russo per spaccio droga e armi; Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan Russo; Blitz anti droga della Polizia di Stato nel Napoletano, 23 arresti; Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan Russo. Blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arresti tra Nola e provinciaNAPOLI –Su delega della Procura Distrettuale di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 Blitz antidroga contro il clan Russo: 23 arres ... marigliano.net Nola, droga dalla Spagna e piazze mobili: 23 arresti nel clan RussoNola (Napoli) - Una rete mobile, capace di spostarsi da una piazza all’altra per sfuggire ai controlli, e alimentata da canali di approvvigionamento che ... pupia.tv A #Napoli la Filatelia di Poste tra i protagonisti del #Comicon. Nello stand saranno disponibili gli annulli speciali per ogni giorno della manifestazione, la cartolina dedicata alla manifestazine e sarà presentato il folder di Erinnofili “Goldrake”. Leggi l'articolo - facebook.com facebook L'ex attaccante del Napoli Victor Osimhen è tornato a far parlare di sé vicenda extracalcistica che coinvolge l’attuale centravanti del Galatasaray. Secondo quanto emerso, il giocatore nigeriano è stato denunciato dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia x.com