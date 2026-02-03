Juventus Next Gen David Puczka premiato tra i migliori giocatori di gennaio in Serie C

La Juventus Next Gen si gode il momento positivo: David Puczka è stato scelto tra i migliori giocatori di gennaio in Serie C. Il centrocampista, che gioca con impegno e qualità, ha contribuito alle recenti prestazioni della squadra, dimostrando di essere un elemento importante nel progetto bianconero. La società e i tifosi sperano che questa riconoscimento possa dare nuova energia al gruppo in vista delle prossime sfide.

. Il comunicato del club bianconero. David Puczka è stato inserito tra i vincitori del premio "Miglior calciatore del mese di gennaio della Serie C Sky Wifi". Questo il comunicato della Juventus. Si legge: « Un riconoscimento importante per David Puczka. L'esterno sinistro bianconero è infatti tra i vincitori del premio "Miglior calciatore del mese di gennaio della Serie C Sky Wifi", grazie alle ottime prestazioni offerte nel corso dell'ultimo mese. Nel mese di gennaio Puczka ha collezionato 4 presenze, contribuendo in maniera decisiva a 3 vittorie della Next Gen.

