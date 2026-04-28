Chirurgo napoletano unico italiano a ricevere l' Excellence Award in MIS and Robotic Surgery

Un chirurgo napoletano ha ricevuto l’Excellence Award in MIS e chirurgia robotica, diventando l’unico italiano a ottenere questo riconoscimento. L’evento si è svolto a Strasburgo, dove l’attenzione si è concentrata sulle competenze del professionista. La sua attività si svolge presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, dove ricopre il ruolo di Direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica e del Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Robotica e Laparoscopica Pediatrica.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli protagonista a Strasburgo grazie al professor Ciro Esposito, Direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Federico II e del Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Robotica e Laparoscopica Pediatrica. L’occasione è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Premio giornalistico internazionale Argil - Italian Excellence Award Leggi anche: Il premio giornalistico internazionale Argil "Italian Excellence Award" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Chirurgo napoletano unico italiano a ricevere l'Excellence Award in MIS and Robotic Surgery; Excellence Award in MIS and Robotic Surgery al professorE Ciro Esposito. Chirurgo napoletano unico italiano a ricevere l'Excellence Award in MIS and Robotic SurgeryIl riconoscimento consegnato in occasione dei trent’anni dalla fondazione del più importante centro al mondo di formazione in chirurgia laparoscopica e robotica, l'Ircad di Strasburgo ... napolitoday.it