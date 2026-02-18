Cinema e psicologia spettacoli e libri | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e dintorni, gli appassionati di cinema e libri trovano diverse occasioni per trascorrere la serata. Al Conca Verde, viene proiettato il film “Un semplice incidente” nell’ambito della rassegna “Cinema e psicologia”, che propone riflessioni sulla mente umana. A Scanzorosciate, invece, si svolge lo spettacolo “L’ufficiale e la bambina”, basato su una storia vera. Inoltre, sono previsti incontri con gli autori di libri legati ai temi della psicologia e del cinema.

Stasera alle 20.45 alla Sala Civica Sant'Agata a Bergamo si terrà una serata in compagnia dell'autrice Antonella Lattanzi e del suo romanzo "Chiara", edito da Einaudi. L'amicizia simbiotica tra due amiche, Chiara e Marianna, cresce insieme a loro e ai loro mostri che le due affrontano sempre fianco a fianco.

Prosa al Donizetti, libri, cinema e dj-set: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaEcco cosa fare stasera a Bergamo e provincia: tra il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, eventi culturali al Teatro Donizetti, presentazioni di libri, cinema e dj-set, ci sono tante opportunità per vivere la città e i suoi dintorni.

