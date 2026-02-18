Cinema e psicologia spettacoli e libri | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera a Bergamo e dintorni, gli appassionati di cinema e libri trovano diverse occasioni per trascorrere la serata. Al Conca Verde, viene proiettato il film “Un semplice incidente” nell’ambito della rassegna “Cinema e psicologia”, che propone riflessioni sulla mente umana. A Scanzorosciate, invece, si svolge lo spettacolo “L’ufficiale e la bambina”, basato su una storia vera. Inoltre, sono previsti incontri con gli autori di libri legati ai temi della psicologia e del cinema.
La proiezione del film “Un semplice incidente” nell’ambito della rassegna “Cinema e psicologia” al Conca Verde, lo spettacolo “L’ufficiale e la bambina” a Scanzorosciate e incontri con gli autori. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 18 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 20.45 alla Sala Civica Sant’Agata a Bergamo si terrà una serata in compagnia dell’autrice Antonella Lattanzi e del suo romanzo “Chiara”, edito da Einaudi. L’amicizia simbiotica tra due amiche, Chiara e Marianna, cresce insieme a loro e ai loro mostri che le due affrontano sempre fianco a fianco.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Cinema e psicologia, spettacoli e libri: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLa proiezione del film Un semplice incidente nell’ambito della rassegna Cinema e psicologia al Conca Verde, lo spettacolo L’ufficiale e la bambina a Scanzorosciate e incontri con gli autori. bergamonews.it
