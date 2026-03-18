Nando Dalla Chiesa film letture e scacchi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

A Terno d’Isola si terrà un incontro con Nando Dalla Chiesa nell’ambito della rassegna “Fili del tempo”. A Bergamo, presso il Conca Verde, si svolgerà una serata dedicata a “Cinema e psicologia”. La biblioteca Galizzi ospiterà un gruppo di lettura a Bergamo, Brusaporto e Lallio, mentre Gorlago organizza il mercoledì dello scacchista. A Treviglio si terrà un appuntamento con il Cineclub.

L’incontro con Nando Dalla Chiesa a Terno d’Isola per la rassegna “Fili del tempo”, “Cinema e psicologia” al Conca Verde, il gruppo di lettura alla biblioteca Galizzi di Bergamo, a Brusaporto e a Lallio, il mercoledì dello scacchista a Gorlago, il Cineclub a Treviglio, film e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 18 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 16.45 alla Biblioteca Galizzi a Bergamo si terrà l’iniziativa “È tempo di Primavera”, a cura di Alessandra Giolo musicoterapeuta e violinista ed Ursula Grüner pedagogista ed educatrice. Un laboratorio multisensoriale per accogliere la primavera attraverso suoni, canti, movimento guidato e lettura ad alta voce. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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