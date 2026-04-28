Mussolini e Petacci | il fallito piano di fuga e la fine del regime

Il 28 aprile 1945, Mussolini e Petacci furono catturati e fucilati a Giulino di Mezzegra. I loro corpi furono poi appesi pubblicamente a Milano. Prima di essere uccisi, Mussolini aveva tentato di fuggire, ma il piano fallì e il regime fascista si concluse con questa esecuzione. L’evento portò a una rapida trasformazione politica nel paese, culminata con l’istituzione della Repubblica nel 1946.

? Cosa sapere Mussolini e Petacci fucilati il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra.. L'esecuzione dei leader fascisti accelera la transizione verso la Repubblica del 1946.. Il 28 aprile 1945, a Giulino di Mezzegra, la fucilazione di Mussolini e della compagna Clara Petacci sancì la fine definitiva del regime fascista in Italia dopo oltre vent’anni di potere. L’evento, che segna un punto di non ritorno nella storia nazionale, si concretizza dopo la cattura del leader fascista avvenuta il giorno precedente nei pressi di Dongo. Mentre le forze alleate avanzavano sul territorio italiano e il conflitto mondiale verso la conclusione, il dittatore...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussolini e Petacci: il fallito piano di fuga e la fine del regime L’ES3CUZ10NE Di Benito Mussolini E Clara Petacci – La Fine Crudele Di Il Duce Notizie correlate Leggi anche: Fallito assalto al bancomat di Castel del Piano: ladri in fuga a mani vuote Fomentare gli oppositori in Iran e fare crollare il regime: il piano fallito di Trump e NetanyahuStati Uniti e Israele volevano, speravano, che la guerra scatenata contro l’Iran avrebbe dato la spinta necessaria agli oppositori degli Ayatollah... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Accadde oggi: 28 aprile, muoiono Benito Mussolini e Claretta Petacci; Bella Ciao, escrementi e cori: l'assalto degli antifascisti ai nostalgici a Dongo. In piazza anche Ilaria Salis; Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo: Una provocazione, il prefetto di Como vieti il raduno; Un corteo antifascista il 26 aprile a Giulino. Questura: ok, ma dopo i nostalgici. Mussolini: il consenso costruito attraverso le immaginiDalla propaganda visiva del fascismo alla memoria di piazzale Loreto: come le immagini hanno costruito consenso e autorità nel Novecento ... rsi.ch A 81 anni dall’uccisione di Benito Mussolini, perché tanto mistero?(Angelo Paratico) Il 28 aprile del 1945, Benito Mussolini veniva ucciso con Clara Petacci a Giulino di Mezzegra, sul Lago di Como. Questa è l’unica certezza ... giornaleadige.it Predappio, al raduno circa 150 nostalgici di Mussolini: una decina i saluti romani VIDEO - facebook.com facebook Gli uomini (e la donna) che volevano uccidere Mussolini. E quelli che oggi prendono di mira Trump x.com