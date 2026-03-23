Stati Uniti e Israele volevano, speravano, che la guerra scatenata contro l’ Iran avrebbe dato la spinta necessaria agli oppositori degli Ayatollah per rovesciare il regime e determinarne la fine. Oppositori che, peraltro, sono stati massacrati a gennaio, durante le proteste antigovernative represse con la più grande violenza nella storia della Repubblica islamica. Ma giunti al 24esimo giorno di conflitto, il piano sembra non essere riuscito. Lo scrive il New York Times, che ha parlato a condizione di anonimato con oltre una decina di funzionari americani, israeliani e di altre nazionalità. Intanto, sul fronte interno, il regime continua a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fomentare gli oppositori in Iran e fare crollare il regime: il piano fallito di Trump e Netanyahu

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