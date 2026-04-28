Venerdì 24 aprile, è stato pubblicato su App Store il nuovo servizio di messaggistica chiamato XChat, sviluppato da una società controllata dall’imprenditore Elon Musk. L’app è compatibile con iOS 26, include funzionalità di crittografia end-to-end e non presenta pubblicità né traccia gli utenti. La piattaforma è disponibile per dispositivi iPhone e iPad, offrendo un’opzione di comunicazione privata senza annunci pubblicitari.

? Cosa sapere Elon Musk lancia XChat su App Store per iPhone e iPad venerdì 24 aprile.. L'app integra iOS 26 e garantisce crittografia end-to-end senza pubblicità o tracciamento.. L’App Store ha accolto venerdì 24 aprile la nuova applicazione di messaggistica indipendente XChat, progettata da Elon Musk per iPhone e iPad, dopo una fase di test durata tutto lo scorso anno. La soluzione nasce per separare le conversazioni private dal flusso principale della piattaforma X, offrendo un ambiente dedicato esclusivamente allo scambio di messaggi tra gli utenti. Un salto tecnologico verso l’integrazione con iOS 26. Chi è abituato a utilizzare i messaggi diretti all’interno dell’applicazione ufficiale di X noterà immediatamente una differenza sostanziale nel feeling digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk lancia XChat: la nuova app privata su iOS senza pubblicità

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