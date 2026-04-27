Musk lancia il guanto di sfida a WhatsApp e Telegram | arriva XChat la nuova applicazione di messaggistica legata al social network X

Elon Musk ha annunciato il lancio di XChat, una nuova applicazione di messaggistica collegata al social network X, precedentemente noto come Twitter. La piattaforma si propone come alternativa a WhatsApp e Telegram, integrandosi con il social stesso. La notizia arriva dopo l’acquisto di Twitter da parte di Musk, che aveva dichiarato di voler sviluppare un software dedicato alla comunicazione tra utenti.

Dopo l’acquisizione di Twitter, ribattezzato X, Elon Musk aveva annunciato l’intenzione di creare un software per chattare. Ora, a tre anni da quell’annuncio, il discusso magnate dell’high-tech lancia la sfida a WhatsApp e Telegram, annunciando l’imminente arrivo di XChat, un’applicazione di messaggistica istantanea basata sulla piattaforma social X. Ma non è tutto. Parallelamente a questo nuovo prodotto, Musk ha già pronta un’altra sfida, che dovrebbe chiamarsi X Money. Si tratterà, come da lui stesso annunciato, di una sorta di PayPal per effettuare pagamenti. Un progetto tutt’altro che teorico, già entrato in fase di test: i dipendenti di X lo stanno provando internamente, in vista di un rilascio globale previsto nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Musk lancia il guanto di sfida a WhatsApp e Telegram: arriva XChat, la nuova applicazione di messaggistica legata al social network X Notizie correlate Musk rivoluziona la privacy: arriva XChat, il nuovo chat segreto su iOS? Cosa sapere Elon Musk lancia XChat su iOS con crittografia end-to-end e accesso tramite account X. Elon Musk, proprietario del social network X, convocato dalla procura di ParigiAnche Linda Yaccarino, ex direttrice generale di X, è stata convocata lo stesso giorno.