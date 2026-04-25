Musk rivoluziona la privacy | arriva XChat il nuovo chat segreto su iOS

Elon Musk ha annunciato il lancio di XChat, una nuova applicazione di messaggistica disponibile su iOS. L’app utilizza la crittografia end-to-end per proteggere le conversazioni e permette l’accesso tramite account X. La piattaforma si presenta come un servizio di chat segreto, con funzionalità pensate per garantire la privacy degli utenti. La disponibilità dell’app è stata comunicata ufficialmente e sarà accessibile tramite l’App Store.

? Cosa sapere Elon Musk lancia XChat su iOS con crittografia end-to-end e accesso tramite account X.. Le Communities chiuderanno entro il 30 maggio per migrare verso chat fino a 1.000 membri.. Elon Musk lancia la versione definitiva di XChat per iOS, un’applicazione che punta sulla crittografia end-to-end e introduce una gestione radicale delle conversazioni private, segnando il definitivo tramonto delle vecchie Communities entro fine maggio. Dopo una fase sperimentale limitata a un gruppo ristretto di utenti, il software è ora disponibile per il download sullo store Apple. La nuova applicazione si inserisce nel digitale come un’estensione potenziata della messaggistica diretta già presente sulla piattaforma X, ma con una struttura tecnica profondamente diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musk rivoluziona la privacy: arriva XChat, il nuovo chat segreto su iOS Notizie correlate XChat arriva su Apple: privacy totale o nuovo tracciamento?XChat, la nuova applicazione di messaggistica indipendente dalla piattaforma X, debutterà su iPhone e iPad il prossimo 17 aprile. Leggi anche: Un furto, una fuga e un segreto: arriva il nuovo crime su Rai 1 Approfondimenti e contenuti Si parla di: Elon Musk: la straordinaria storia dell’imprenditore che rivoluziona il futuro; Tesla rivoluziona la ricarica | arrivano i diner anni ’50 di Musk. Scontro sulla privacy: Elon Musk attacca WhatsApp e la piattaforma risponde alle accuse definendole falseElon Musk accusa WhatsApp di non essere affidabile sulla privacy, citando una class action e le critiche di Pavel Durov. La piattaforma smentisce, difendendo la crittografia end-to-end. multiplayer.it