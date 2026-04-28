Musica mostre sapori e intrattenimento per il Festival della Vespa 2026

Dal 1 al 3 maggio, il Prato di Arezzo sarà teatro del Festival della Vespa 2026, un evento che propone musica, mostre e street food. Durante le tre giornate, sono previste attività dedicate anche ai bambini, creando un'occasione di intrattenimento per tutte le età. L’evento si svolge in un’area all’aperto, con spazi pensati per valorizzare la cultura e la convivialità legate al mondo della Vespa.

Musica, mostre, street food e attività per bambini per il Festival della Vespa 2026. Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, il Prato di Arezzo ospiterà tre giornate ricche di iniziative per tutte le età tra intrattenimento, sapori e convivialità in un suggestivo scenario volto a valorizzare uno dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Un festival per i 30 anni di Vespa Club Notizie correlate Festa di primavera a Cepagatti: mercatini, sapori della tradizione e intrattenimento per tuttiIl 24 e il 25 aprile torna a Cepagatti, nel cuore del centro storico, la Festa di primavera, giunta alla terza edizione e organizzata dalla Pro loco... Codogno presenta “E...state in Città 2026”: cinque mesi di eventi e intrattenimento. Attesa per un “big” della musicaCodogno (Lodi), 22 aprile 2026 – È stato presentato ufficialmente ieri, nella cornice istituzionale del Municipio, il calendario di “E. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Vespa, che passione. Il festival di Arezzo celebra un’icona; Apulia Vespa Day 2026: il raduno che celebra gli 80 anni del mito italiano; Vespa che passione Il festival di Arezzo celebra un’icona. Vespa, che passione. Il festival di Arezzo celebra un’iconadi Angela Baldi Mezzo iconico immortalato per sempre nel film ’Vacanze Romane’, alla Vespa Piaggio è dedicato non solo il ... quotidiano.net Ottant’anni della Vespa. Mostre, raduni, concerti per il compleanno del mitoDa mercoledì 22 a domenica 26 una serie di iniziative in varie zone della città. Tra gli eventi anche la riqualificazione dell’ingresso del Villaggio Piaggio. . lanazione.it Sulle strade della libertà. Oggi, 25 aprile, celebriamo la Festa della Liberazione nel modo che amiamo di più: insieme, al vento, in sella alle nostre Vespa. Verde, bianco e rosso non sono solo i colori della nostra bandiera, ma il motore che muove la nostr facebook