musica e teatro sostengono kepos

Red Led Band presenta "Mi ritorni in mente. Sarà un viaggio tra le più belle canzoni degli anni ’60 ad oggi", uno spettacolo musicale benefico a favore di Kepos, la cooperativa sociale è impegnata nel migliorare la qualità di vita dei disabili attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno per l’integrazione sociale e l’autonomia personale con molti laboratori attivi progettati per rafforzare le competenze. All’interno della cooperativa un gruppo di disabili realizza anche vere opere d’arte. Persone con gravi difficolta` motorie, cognitive eo comportamentali, con scarsa o assente capacita` di linguaggio verbale esercitano abilita` espressive e comunicative.🔗 Leggi su Lanazione.it

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