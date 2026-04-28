Musica e pittura per il benessere della mente | a Parma la Musicoterapia Psicoanalitica

Un’esperienza immersiva dove il jazz incontra la pittura per rigenerare la mente. Il 5 maggio alle ore 18:30, l’Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma (Vicolo Santa Maria, 5) ospiterà l’evento "Musicoterapia Psicoanalitica". L'iniziativa, di valore culturale, è realizzata in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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