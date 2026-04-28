Il 29 aprile, al Convitto Cicognini, si svolgerà un concerto che coinvolgerà tre scuole di Prato, Pistoia e Rivoli. I ragazzi si esibiranno in una performance musicale dedicata alla natura. L'evento prevede l'esecuzione di brani da parte dei giovani studenti, che si preparano da settimane per questa occasione. La manifestazione vuole unire musica e sensibilizzazione ambientale.

? Cosa sapere Tre scuole di Prato, Pistoia e Rivoli si esibiscono al Convitto Cicognini il 29 aprile.. Il concerto unisce musica classica e pop per sensibilizzare sulla tutela dell'ambiente.. Mercoledì 29 aprile, verso le ore 16, il Teatro del Convitto Cicognini ospiterà un concerto che vede coinvolti gli studenti dell’indirizzo musicale locale, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Pistoia e l’Istituto Comprensivo Piero Gobetti di Rivoli. L’iniziativa nasce come un progetto di gemellaggio tra tre realtà scolastiche diverse, unite dalla necessità di affrontare il tema della tutela ambientale attraverso la musica. Un dialogo sonoro tra Prato, Pistoia e Rivoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e natura: tre scuole unite in un concerto per il pianeta

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