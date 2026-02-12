Suoni Controvento compie 10 anni | Sam Garrett in concerto a Castelluccio un omaggio a musica natura e rinascita umbra

Il festival Suoni Controvento festeggia i suoi dieci anni con un concerto speciale. Il 2 agosto, il cantautore inglese Sam Garrett si esibirà al passo di Scentinelle, nel cuore di Castelluccio di Norcia. Un evento che unisce musica, natura e rinascita, in un luogo simbolo di ripresa dopo il terremoto. La gente del posto e i visitatori si preparano ad ascoltare dal vivo un artista che porta con sé un messaggio di speranza e rinascita.

Suoni Controvento Compie Dieci Anni: Sam Garrett in Concerto a Castelluccio di Norcia. Il festival Suoni Controvento celebra il suo decimo anniversario con un evento speciale: il cantautore inglese Sam Garrett si esibirà il 2 agosto 2026 presso il passo di Scentinelle, nel cuore del valico di Castelluccio di Norcia. L'esibizione, un concerto "Unplugged Solo", promette un'immersione tra le sonorità folk e reggae, esplorando tematiche spirituali e la ricerca di una connessione universale attraverso la musica. Un Decennio di Musica e Cultura nel Cuore dell'Umbria. Suoni Controvento, festival di riferimento nel panorama musicale italiano, giunge alla sua decima edizione con l'obiettivo di consolidare la sua identità di evento capace di coniugare ricerca musicale, valorizzazione del territorio e attenzione alla sostenibilità.

