Itinerari siciliani violoncello e voce in scena | nuovo appuntamento al Teatranimahub

Sabato 28 marzo, alle 17:30 nella sala del centro culturale ricavato all’interno dell’ex istituto Gioeni-Salesiani di via Oblati, andrà in scena “Itinerari siciliani - Cello & voce”: concerto che vedrà protagonisti Mauro Cottone al violoncello ed Eleonora Tabbì alla voce. Un progetto musicale che intreccia composizioni originali e brani della tradizione con musiche firmate, tra gli altri, da Rosa Balistreri, Etta Scollo, Giovanni Mattaliano e Salvatore Bonafede. La direzione artistica della rassegna è affidata a Fiammetta Bellanca. Il concerto si inserisce in un percorso che unisce memoria e contemporaneità portando sul palco sonorità che raccontano la Sicilia attraverso linguaggi diversi tra radici popolari e sperimentazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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