«Musica e Intelligenza Artificiale: diritti, creatività e futuro dell’industria». È il titolo dell'interessante convegno che si terrà domani dalle 9.00 alle 13.00 in Senato (Sala Isma) in un confronto aperto tra esperti, artisti e protagonisti del settore. Spari al gala della Casa Bianca, Trump illeso: chi è l'attentatore. Foto e video Spari al gala della Casa Bianca, Trump illeso: chi è l'attentatore. Foto e video Promosso su iniziativa del Senatore Antonio Trevisi e moderato da Claudio David, l’incontro nasce con l’obiettivo di riunire alcuni dei principali attori dell’industria musicale per analizzare le trasformazioni in atto e delineare un quadro chiaro delle sfide e delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Poesia e musica di Intelligenza Artificiale.

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