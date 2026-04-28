Musica a palla e oltre 100 invitati ma è una villa privata | blitz della polizia locale a Santo Spirito

Lo scorso sabato, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti a Santo Spirito a seguito di una segnalazione di schiamazzi provenienti da una villa privata. All’arrivo, hanno constatato musica ad alto volume udibile dall’esterno e oltre 100 persone presenti all’interno, tra cui decine che ballavano. La presenza di un gran numero di invitati in un’area privata ha portato al controllo della situazione da parte delle autorità.

Musica ad alto volume, udibile anche dall’esterno, e decine di persone a ballare. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia Locale intervenuti sabato scorso a Santo Spirito, dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa per schiamazzi.Villa trasformata in discotecaAll’interno di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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