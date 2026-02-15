Maltempo | muri e alberi crollati a Roma oltre 100 interventi della Polizia locale

Il forte vento di ieri sera ha abbattuto muri e abbattuto alberi a Roma, portando oltre 100 interventi della Polizia locale. La pioggia intensa ha indebolito le strutture, causando crolli in diverse zone della città. Alcuni quartieri sono rimasti senza luce e traffico rallentato per diverse ore, mentre i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza le aree colpite.

Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito con forza il territorio della Capitale, causando numerosi disagi e richiedendo l’intervento tempestivo delle pattuglie della Polizia locale di Roma. Sono stati effettuati oltre cento interventi a causa di allagamenti, crolli di muri e alberi abbattuti. Interventi significativi a Viale Tirreno. Tra gli episodi più rilevanti, si segnala l’intervento delle pattuglie del terzo gruppo Nomentano a viale Tirreno, in prossimità di corso Sempione. Qui, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente a seguito del crollo di una porzione del muro perimetrale di un edificio privato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

