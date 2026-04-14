Armi clandestine pronte a sparare | blitz della polizia locale in una palazzina di Novara

La polizia locale di Novara ha condotto un blitz in una palazzina dove sono stati rinvenuti un fucile con le canne tagliate e una pistola semiautomatica, entrambi senza matricola e pronti all’uso. Gli agenti hanno sequestrato le armi e avviato le verifiche per accertare la provenienza e eventuali collegamenti con altre attività illecite. Nessuna persona è stata arrestata durante l’intervento.