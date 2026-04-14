Armi clandestine pronte a sparare | blitz della polizia locale in una palazzina di Novara
La polizia locale di Novara ha condotto un blitz in una palazzina dove sono stati rinvenuti un fucile con le canne tagliate e una pistola semiautomatica, entrambi senza matricola e pronti all’uso. Gli agenti hanno sequestrato le armi e avviato le verifiche per accertare la provenienza e eventuali collegamenti con altre attività illecite. Nessuna persona è stata arrestata durante l’intervento.
Un fucile con le canne tagliate e una pistola semiautomatica, entrambi con la matricola abrasa e pronti a sparare. È il bilancio di un’operazione condotta dalla polizia locale di Cerano che, nel pomeriggio del 7 aprile, è culminata con una perquisizione in una palazzina di Novara. L'intervento ha.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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