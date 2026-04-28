Lorenzo Musetti si è fermato agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open, il quarto torneo Masters 1000 della stagione, che ha un montepremi di 8 milioni di euro. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, impedendogli di avanzare ulteriormente nel torneo. La competizione si disputa sulla terra battuta nella capitale spagnola.

MADRID (SPAGNA) - Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 24enne tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie, si è arreso in due set, con il punteggio di 6-3 6-3, in un'ora e 15 minuti di gioco, al ceco Jiri Lehecka, 14esimo della classifica mondiale e 11esimo del tabellone. Per un posto in semifinale Lehecka sfiderà il francese Arthur Fils, n.21 del seeding, che si è imposto sull'argentino Tomas Martin Etcheverry (25) per 6-3 6-4.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Musetti si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid

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