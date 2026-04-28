Musetti fuori dall’Atp Madrid 2026 | vince Lehecka e sfuma il derby con Sinner

All’Atp Madrid 2026, Lorenzo Musetti è stato eliminato al secondo turno da Jiri Lehecka, che si è imposto in due set. La vittoria del tennista ceco ha impedito il possibile incrocio con Jannik Sinner nei quarti di finale, facendo sfumare la possibilità di un derby italiano nella fase successiva del torneo. Musetti aveva affrontato la partita con l’obiettivo di avanzare ulteriormente, ma non è riuscito a superare l’avversario.

All’Atp Madrid 2026 sfuma l’ipotesi di un derby azzurro in semifinale. Lorenzo Musetti infatti, nella sua sfida che valeva un posto nei quarti, ha ceduto in due set al ceco Jiri Lehecka. Una prestazione poco brillante e incisiva ha condannato all’uscita di scena il 24enne di Carrara, n.9 del ranking e 6 del seeding, che ha ceduto per 6-3 6-3, in poco meno di un’ora e un quarto di partita e che avrebbe potuto incontrare in semifinale Jannik Sinner. Back on familiar soil.??Former semifinalist???? @jirilehecka upsets Musetti (6-3, 6-3) to reach the #MMOPEN QFs for the second time in three years. pic.twitter.comKJnqvrs9NE Vola ai quarti di finale dell’Atp di Madrid 2026 invece Jannik Sinner.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musetti fuori dall’Atp Madrid 2026: vince Lehecka e sfuma il derby con Sinner Notizie correlate Leggi anche: Madrid Open, Musetti fuori agli ottavi: Lehecka vince 6-3 6-3 LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Atp Madrid, Sinner batte Moller in due set e va agli ottavi. Avanti anche Musetti; RECAP! Day 4: Sinner batte Bonzi e vola al terzo turno. Musetti avanti, Grant out; Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. Atp Madrid, Sinner batte Norrie e conquista i quarti. Musetti eliminato, più tardi CobolliLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, tra poco Sinner sfida Norrie negli ottavi. Oggi anche Musetti e Cobolli ... tg24.sky.it Delusione Musetti, il cammino di Madrid si ferma agli ottavi: ko con LeheckaSi interrompe agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti a Madrid, dove il numero 2 d’Italia e 10 al mondo si arrende al doppio 6-3 del numero 13 Atp Jiri Lehecka. Uno score che tiene in ombra una stag ... tuttosport.com ULTIM’ORA TENNIS ATP 1000 Madrid, Jannik #Sinner ai quarti di finale: battuto Cameron Norrie in due set (6-2, 7-5) #SkySport #SkyTennis #MMOPEN x.com Atp Madrid, oggi Musetti-Lehecka - Diretta Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook