Lorenzo Musetti si ferma agli ottavi di finale in una partita caratterizzata da molte difficoltà. L'italiano, che l’anno scorso aveva raggiunto le semifinali a Madrid, ha raccolto appena sei game contro il tennista ceco. La partita si è conclusa con la vittoria del suo avversario, che ha prevalso in modo deciso. Musetti ha mostrato limiti nel suo gioco, lasciando spazio a una vittoria netta degli avversari.

Una brutta sconfitta quella di Lorenzo Musetti, eliminato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Non tanto per la partita persa, ma per come è avvenuta. Il toscano, semifinalista lo scorso anno, ha ceduto nettamente (6-3 6-3 in un’ora e 14 minuti) al ceco Jiri Lehecka, numero 14 del mondo al mondo. Sarà lui ad affrontare il francese Arthur Fils. Brutta sconfitta non solo per i punti e le posizioni perse in classifica (adesso è sceso al numero 10, sarebbe fuori in caso di vittoria del torneo da parte di Lehecka o Cobolli), ma perché sembrava che a Madrid fosse in forma, magari non ai livelli raggiunti sul rosso lo scorso anno, ma in ripresa dopo quel maledetto infortunio in Australia che di fatto gli sta costando la prima parte della stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti delude e si ferma agli ottavi: solo sei game raccolti contro Lehecka

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