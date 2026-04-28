Muovevano chili di droga | coppia a processo

Una coppia di impiegati di un'impresa di pulizie è finita sotto processo con l'accusa di aver trafficato decine di chili di droga. Secondo le indagini, i due avevano un’attività illecita nascosta dietro le apparenze di normali occupazioni lavorative. La vicenda è stata scoperta durante un’indagine della polizia, che ha sequestrato sostanze stupefacenti e raccolto prove contro gli imputati. Ora il processo si concentra sulla loro presunta attività illecita.

Apparentemente erano due semplici impiegati di un’impresa di pulizie, ma in realtà erano due trafficanti che muovevano decine di chili di droga. La scoperta è stata fatta dalla polizia di Fermo che, in collaborazione con quella di Macerata, aveva messo a segno un blitz durante il quale erano stati sequestrati 70 chili di hashish e due etti cocaina. In manette erano finiti un 50enne di Porto Sant’Elpidio, considerato il personaggio di spicco del traffico di stupefacenti, e la sua complice, una ragazza 23enne di Altidona. Entrambi, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire alla sbarra per rispondere del reato di traffico di stupefacenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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