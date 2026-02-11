Una coppia di commessi di un supermercato è finita sotto accusa per aver nascosto 35 chili di droga nel ripostiglio. Lei si occupa degli allestimenti, lui lavora al reparto alcolici. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, e ora sono in carcere. La polizia ha trovato la droga nascosta in modo ingegnoso, ma senza riuscire a passare inosservata.

Lei responsabile degli allestimenti di un supermercato. Lui addetto al reparto alcolici dello stesso esercizio commerciale. Due figli di 2 e 5 anni, nessun precedente e una vita all’apparenza irreprensibile. E invece l’ultima operazione anti spaccio della squadra investigativa del commissariato Garibaldi-Venezia ha svelato il lato oscuro della coppia di commessi di 32 e 43 anni, entrambi arrestati: nel ripostiglio della loro abitazione di Novate Milanese, nascondevano più di 35 chili di droga per un valore di mercato di poco inferiore al mezzo milione di euro tra le casse d’acqua, le lattine di Coca Cola e confezioni di cibo di vario genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I custodi di mezzo milione di droga. Coppia di insospettabili commessi con 35 chili nascosti nel ripostiglio

Approfondimenti su Custodi Droga

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Custodi Droga

Argomenti discussi: I custodi di mezzo milione di droga. Coppia di insospettabili commessi con 35 chili nascosti nel ripostiglio; Siamo medici, non custodi. Questo è un reparto come altri; Custodi del fango. A Zafferia le case ancora galleggiano, i residenti affogano nella muffa e lo Stato fa spallucce; Il 2026 sarà l’anno internazionale dei pascoli e dei pastori. Ecco perché è importante.

“Custodi invisibili: rotte per la biodiversità” è un documentario del progetto LIFE A-MAR Natura2000, in cui la Lipu e gli altri partner del progetto raccontano il lavoro dei custodi invisibili della biodiversità lungo le coste di Italia e Spagna. Perché il mare non h - facebook.com facebook