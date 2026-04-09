Un neonato è stato trovato dalla polizia locale in un appartamento nel quartiere Pietralata di Roma, circondato da rifiuti e muffe, mentre dormiva su un materasso sporco a terra. Il bambino, completamente nudo, è stato soccorso e portato in ospedale. Un uomo, compagno della madre, è stato arrestato e si trova già sotto processo per la morte di un altro figlio. La coppia aveva già affrontato un procedimento giudiziario in passato.

Il piccolo sarebbe stato trovato completamente nudo dalla polizia locale, circondato da rifiuti e muffe mentre dormiva poggiato su un materasso sporco a terra in un appartamento nel quartiere Pietralata di Roma. In casa sarebbero stati trovati anche 5 chili tra marjuana e hashish. La coppia era già stata coinvolta in un procedimento penale per omicidio colposo di un precedente figlio Viveva tra droga e rifiuti il neonato di appena 15 giorni trovato in un appartamento a Roma. La madre è stata denunciata, mentre il suo compagno è stato arrestato dalla polizia locale. Dopo i rilievi degli agenti, sarebbero stati trovati circa 5 chili tra marijuana e hashish. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crescevano neonato tra droga e rifiuti, arrestato compagno della madre: la coppia già a processo per morte di un altro figlio

Neonato trovato tra droga e rifiuti, denunciata la madre e arrestato il compagno: «La coppia è già a processo per la morte di un altro figlio»L’hanno trovato che dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da droga, rifiuti e muffe.

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre | La coppia era già stata coinvolta in un procedimento penale per la morte di un altro figlioUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

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