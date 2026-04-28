Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nel suo letto, in seguito a una morte improvvisa durante il sonno. L'operaio, residente in zona, lascia due figlie adulte di 18 e 22 anni. I familiari hanno fatto la scoperta questa mattina, trovando il corpo senza vita nel suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Viareggio, 28 aprile 2026 – E’ stato il suo cuore generoso a tradire un cinquantenne operaio della Darsena viareggina, padre di due figlie di 18 e 22 anni. Daniele Corvino è morto nel sonno. All’improvviso, domenica mattina. Si trovava a Volterra nella casa della compagna che era ricoverata in ospedale. E’ stata proprio lei a insospettirsi perché non gli rispondeva al telefono per tutta la mattinata. Ha così mandato una sua amica a controllare. Daniele era ancora a letto. Il volto disteso, quasi sorridente. «Sembrava dormisse.». E invece purtroppo il suo cuore aveva cessato di battere. Daniele era il classico ragazzone cui tutti volevano bene.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore nel sonno, aveva 51 anni. Lascia due figlie. I familiari fanno la tragica scoperta

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