Morta ex concorrente di The Voice | morsa nel sonno da due serpenti aveva 26 anni

Una giovane donna di 26 anni, ex concorrente di The Voice Nigeria, è morta in modo improvviso e assurdo. Ifunanya Nwangene stava dormendo nel suo appartamento quando è stata morsa da due serpenti che si erano introdotti in casa. La notizia ha sconvolto amici e fan, ancora increduli di fronte a una fine così tragica.

Una morte assurda quella di Ifunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria. La cantante è deceduta dopo essere stata morsa da due serpenti che si erano introdotti nel suo appartamento mentre dormiva. Nonostante la corsa in ospedale e il tentativo disperato di trovare il siero antiofidico, per l'artista non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su The Voice Nigeria Rebecca muore per un malore nel sonno: aveva solo 19 anni La tragica scomparsa di Rebecca Caccavallo, 19 anni, ha colpito Napoli e l'Irpinia. Cassano Irpino e Napoli in lutto per Rebecca: morta nel sonno a 19 anni Cassano Irpino e Napoli sono in lutto per la perdita di Rebecca Caccavallo, scomparsa nel sonno a 19 anni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su The Voice Nigeria Argomenti discussi: L’aspirante cantante nigeriana muore dopo essere stata morsa da un serpente; Marco Carta: Sanremo? Ricordo bene lo spoiler di Arisa, non le avevo creduto. La prima chiamata a Laura Pausini; Alessandro Piscopo ex agente di Antonio Medugno interrogato in Procura, è indagato nel caso Signorini - Corona; Delia Buglisi da X Factor a Sanremo, Serena Brancale la invita in diretta: la reazione è emozionante. Morta ex concorrente di The Voice: morsa nel sonno da due serpenti, aveva 26 anniUna morte assurda quella di Ifunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria. La cantante è deceduta dopo essere stata morsa da due serpenti che si erano introdotti nel suo appartamento mentre ... fanpage.it Un’ex concorrente di The Voice Nigeria è morta a 26 anni a causa di un morso di un cobraIfunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria, è morta all'età di 26 anni: è stata morsa da un cobra e nessuna struttura sanitaria coinvolta ... fanpage.it The Voice of Italy. . Dopo tutto quello che ha vissuto, Davide ha scelto di credere ancora negli esseri umani Davide canta "Esseri Umani" di Mengoni | #TheVoiceKidsIT Blind Auditions - facebook.com facebook Loredana e Nek si contendono un concorrente a #TheVoiceKidsIT Certe immagini non si possono spiegare -> youtu.be/cOKibnIJ-do x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.