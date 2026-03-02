Addio a Nicola Ricciardi muore a 43 anni nella notte La tragica scoperta della mamma

Nella notte, a Fivizzano, un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita. La madre ha segnalato la scomparsa, portando i soccorritori sul luogo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti della vallata.

Fivizzano (Massa-Carrara), 2 marzo 2026 – Un'intera vallata in lutto. Fivizzano dice addio a Nicola Ricciardi morto improvvisamente a 43 anni. Le sirene hanno spezzato il silenzio all'alba, attorno alle 7 di ieri mattina a Spicciano, realtà di campagna a poca distanza da Fivizzano. Vi era stata una chiamata di estrema urgenza da un'abitazione del paese, quella della famiglia Ricciardi dove Nicola, il secondogenito, era stato rinvenuto esanime accanto il suo letto. A fare l'amara scoperta la mamma, Paola Domenichetti. Hanno lottato a lungo i medici e il personale del 118 nel tentativo di rianimare Nicola, 43 anni, dipendente della Società Sirce specializzata in escavazioni di linee telefoniche, ma non c'è stato nulla da fare per lui, che viveva con i genitori, portato via per sempre a quanto pare a causa di un infarto.