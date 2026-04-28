Multe alle auto e alle moto Oltre 3,1 milioni nel 2025

Nel 2025, il Circondario ha registrato un totale di oltre 3,1 milioni di euro derivanti da multe comminate a auto e moto per violazioni al codice della strada. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto agli anni precedenti, con numeri che riflettono l’attività di controllo e sanzionatoria svolta dalle autorità locali. Le cifre rappresentano le entrate derivanti dalle infrazioni rilevate nel corso dell’anno, senza ulteriori dettagli sulle tipologie di infrazioni o sulle modalità di accertamento.

Superano i 3,1 milioni di euro i proventi accertati nel 2025 dal Circondario per violazioni al codice della strada. È quanto emerge dalla relazione al rendiconto di gestione approvata dalla Giunta. Nel dettaglio, gli accertamenti ammontano a 2.655.101,81 euro per le sanzioni ordinarie (articolo 208) e a 505.127,57 per quelle legate agli eccessi di velocità (articolo 142), per un totale complessivo superiore ai 3,1 milioni. Si tratta però di cifre lorde. Una parte consistente viene infatti ‘sterilizzata’ dal sistema contabile: oltre 1,37 milioni vengono accantonati nel fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè somme che l’ente ritiene difficilmente incassabili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Multe alle auto e alle moto. Oltre 3,1 milioni nel 2025 The Fastest Way to Make Money in 2026 Notizie correlate Corsia proibita alle moto, in arrivo 90mila multe per oltre 7 milioni di euro: “Andremo dal giudice”Milano, 26 marzo 2026 – Quasi 30mila multe già notificate, altrettante in fase di notifica e altrettante ancora da “scaricare” dagli occhi... Caf Cisl Romagna, oltre 47 milioni di rimborsi Irpef alle famiglie nel 2025. "Servizio vicino ai cittadini”Il Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Multe alle auto e alle moto. Oltre 3,1 milioni nel 2025; Ho lasciato la macchina a un car valet a Fiumicino e mi è arrivata una multa per eccesso di velocità; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Stop alle auto sui marciapiedi a Baldenich: decine di multe ai trasgressori. Multe alle auto e alle moto. Oltre 3,1 milioni nel 2025I proventi per le violazioni al codice della strada: fondi usati per la manutenzione ... msn.com Rottamazione quinquies chiarisce TARI bollo auto e multe escluseRottamazione quinquies 2026: cosa rientra davvero nelle cartelle esattoriali La rottamazione quinquies 2026 consente ai contribuenti italiani di defin ... assodigitale.it La prima tintarella brucia il portafogli: valanga di multe per sosta selvaggia - facebook.com facebook Celle Ligure vieta il lancio di palloncini in aria per proteggere ambiente e animali: multe fino a 500 euro x.com