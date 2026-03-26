In una città italiana, circa 30.000 multe sono state già notificate per aver attraversato una corsia vietata alle moto. Altrettante sono in fase di notifica e molte ancora devono essere accertate tramite i sistemi di rilevamento elettronico. La somma totale delle sanzioni supera i sette milioni di euro, e si prevede che si procederà con ricorsi legali contro le sanzioni.

Milano, 26 marzo 2026 – Quasi 30mila multe già notificate, altrettante in fase di notifica e altrettante ancora da “scaricare” dagli occhi elettronici, secondo una stima molto attendibile. Sommando questi dati, sarebbero circa 90mila i verbali destinati ai centauri milanesi che nel periodo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina, tra il 2 febbraio e il 18 marzo per l’esattezza, sono passati sulla corsia riservata in un tratto di circonvallazione eccezionalmente vietato a moto e scooter. Tradotto in denaro, l’ammontare delle sanzioni raggiungerebbe oltre 5 milioni e 200mila euro (solo con il pagamento in misura ridotta, che è di 58 euro) e schizzerebbe a oltre 7 milioni considerando l’importo per intero, di 83 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsia proibita alle moto, in arrivo 90mila multe per oltre 7 milioni di euro: “Andremo dal giudice”

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