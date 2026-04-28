Si torna a parlare della possibilità di un trasferimento di Muharemovic all’Inter, ma il 50% dei ricavi destinati alla Juventus rappresenta un ostacolo. La trattativa coinvolge anche il Sassuolo, con dettagli che stanno emergendo in queste ore. La situazione sembra complicarsi ulteriormente a causa di questa ripartizione dei ricavi, che potrebbe influenzare le decisioni delle parti coinvolte.

Muharemovic all’Inter? Il 50% dei ricavi alla Juve diventa un problema: i dettagli sulla possibile operazione con il Sassuolo. Le ultime novità sul calciomercato dell’Inter arrivano da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare il punto sulla trattativa per Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo resta l’obiettivo principale per la retroguardia nerazzurra, forte di una promessa già scambiata con il club di Viale della Liberazione: CALCIOMERCATO JUVE LIVE: le principali trattative di giornata « Da febbraio io dico che l’Inter è forte su Muharemovic, l’Inter vuole Muharemovic, che l’Inter ha già un accordo verbale con Muharemovic e Muharemovic sta mettendo in standby tutte le altre opzioni perché vuole andare all’Inter.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic all’Inter? La percentuale a favore della Juve diventa un problema: il motivo

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