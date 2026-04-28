Mucche sull'Ofantina tre incidenti e almeno quattro feriti nei pressi di Volturara Irpina
Nella notte lungo la Statale Ofantina, nei pressi di Volturara Irpina, si sono verificati tre incidenti causati da una decina di bovini che si trovavano sulla carreggiata. L’evento ha provocato almeno quattro feriti e la morte di alcuni animali coinvolti negli scontri con i veicoli. La presenza improvvisa degli animali ha generato disagi e interventi delle forze dell’ordine per gestire la situazione.
Incidenti a raffica nella notte a causa di una decina di bovini lungo la Statale Ofantina: diversi di loro sono morti negli impatti. Almeno tre auto distrutte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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