Moviola Torino Inter l’audio del rigore ad Open Var Mariani cambia idea | È in dinamica e poi | È il 30? Sono d’accordo

Durante la diretta di Open Var è stato trasmesso l’audio relativo al rigore assegnato ai granata nel match contro l’Inter. L’arbitro Mariani inizialmente aveva indicato che l’azione era in dinamica, ma successivamente ha cambiato idea e ha approvato il calcio di rigore, confermando la sua decisione. La revisione audio ha fornito ulteriori dettagli sulla comunicazione tra gli ufficiali di gara durante l’episodio.

di Paolo Moramarco Moviola Torino Inter, è stato mostrato ad Open Var l’audio del rigore assegnato ai granata per il pareggio. Netta la rivalutazione di Mariani. Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR, format di DAZN realizzato con AIA e FIGC, è stato analizzato l’episodio chiave di Torino-Inter, terminata 2-2. Sotto la lente il calcio di rigore assegnato ai granata per un tocco di mano in area di Carlos Augusto. In campo dirigeva Mariani, mentre in sala VAR erano presenti Mazzoleni e Paganessi. Dall’audio emerge il confronto tra arbitro e VAR, con il direttore di gara inizialmente orientato a lasciar correre e poi convinto dalle immagini mostrate al monitor.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Torino Inter, l’audio del rigore ad Open Var. Mariani cambia idea: «È in dinamica» e poi: «È il 30? Sono d’accordo» Torino Cagliari 1-2 | Manca un rigore al minuto 8! Notizie correlate Moviola Torino Inter, i giornali concordi: giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per MarianiZaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami,... Moviola Torino Inter, Marelli analizza il rigore: «Ecco perché Mariani era in dubbio. Il braccio di Carlos Augusto…»di Redazione Inter News 24Moviola Torino Inter, Marelli analizza così il rigore fischiato dall’arbitro Mariani per un tocco, col braccio, di Carlos... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino-Inter, moviola: mani di Carlos Augusto in posizione innaturale, è rigore; La moviola di Torino-Inter: quante polemiche; Torino-Inter, moviola: Mariani forse non era gradito, dubbi sul rigore, 4 ammoniti in tre minuti finali; Moviola Torino-Inter: mani di Carlos Augusto su colpo di testa di Duvan Zapata, giusto dare il rigore ai granata?. Torino-Inter, la moviola - Sul rigore Mariani cambia l'interpretazione in vigoreNell'episodio del penalty assegnato ai granata, Mazzoleni convoca l'arbitro al VAR e lo stesso ignora il concetto di pallone inaspettato ... fcinternews.it Moviola Torino-Inter, bravo Mariani: perché ha assegnato il rigore ai granataÈ rimasto davanti al monitor per più di un minuto. Mariani l'ha visto e rivisto quel tocco di braccio di Carlos Augusto, perché il pallone colpito di testa da Zapata arrivava davvero da vicino. Ma l'a ... corrieredellosport.it Moviola Torino-Inter, bravo Mariani: perché ha assegnato il rigore ai granata x.com Moviola Torino-Inter, bravo Mariani: perché ha assegnato il rigore ai granata - facebook.com facebook