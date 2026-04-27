Moviola Torino Inter i giornali concordi | giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per Mariani

Dopo l'analisi delle immagini, i quotidiani sportivi concordano nel ritenere corretta la decisione di assegnare il calcio di rigore per il fallo di mano di Carlos Augusto durante la partita tra Torino e Inter. La moviola, infatti, ha mostrato come il tocco con il braccio fosse evidente e involontario. L’arbitro, ritenendo valida la segnalazione, ha convalidato il penalty, che ha influito sul risultato finale. Voti elevati sono stati attribuiti all’arbitro Mariani per la gestione della partita.

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