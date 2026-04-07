Durante l'incontro tra Real Madrid e Bayern Monaco, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, sono stati verificati alcuni episodi controversi durante le azioni di gioco. La partita, giocata al Santiago Bernabeu, è stata diretta dall'arbitro Oliver. Diversi momenti sono stati rivisti al VAR per valutazioni relative a falli e posizione di fuorigioco. L'attenzione si è focalizzata su alcune decisioni prese in modo dubbio dall'arbitro durante il match.

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© Calcionews24.com - Moviola Real Madrid Bayern Monaco: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver. Cos’è successo al Bernabeu!

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11 aprile 2018: minuti finali di Real Madrid-Juventus, quarto di finale di ritorno di Champions League. La Juventus è avanti 3-0 e si avvicinano i supplementari, ma poi tutto cambia con il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il contatto tra Benatia e Lucas Vàs - facebook.com facebook