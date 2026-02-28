Goggia | Smettere? No mi sono rotta 6 volte ma ho tanto da dare Brignone super

La sciatrice bergamasca ha dichiarato di non voler smettere, nonostante si sia rotta sei volte, e ha affermato di avere ancora molto da offrire. Ha anche elogiato Brignone, definendola super, e ha commentato il grande successo di pubblico e vittorie nel nostro sport, sottolineando un momento di grande entusiasmo e rinnovata attenzione.

Sofia Goggia, l'importanza di esserci sempre: dopo il bronzo olimpico a Cortina, è ancora terza nella discesa di Soldeu, in Coppa del Mondo. Sarebbe un errore considerarlo un risultato scontato. "È stata una prova solidissima che mi dà molta fiducia in vista dei due superG di domani (oggi, ndr)e domenica. Questo è un tracciato più da 'glissatrici' che da atlete veramente tecniche, quindi salire sul podio è un qualcosa di veramente bello, che conferma quanto stia sciando bene e quanto sia in forma, oltre che capace di difendermi anche sui tratti più facili". Diamo i numeri: sono 67 i podi in Coppa e 39 in discesa. I conti tornano a questo punto della carriera? "Trentanove in discesa sono tanti.