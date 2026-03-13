Movimento 5 Stelle cacciato il coordinatore Mauro Capozzella

Il Movimento 5 Stelle di Pordenone ha annunciato la rimozione di Mauro Capozzella dal ruolo di coordinatore provinciale. Capozzella, ex consigliere regionale con più di 300 preferenze alle ultime elezioni, lascia il suo incarico all’interno del gruppo. La decisione segna la conclusione di un periodo di leadership per il politico nel contesto locale del partito.

Fine di un ciclo nel M5S pordenonese. Mauro Capozzella, ex consigliere regionale con oltre 300 preferenze all’ultima tornata e fino a oggi coordinatore provinciale, saluta il gruppo. Domenica l’assemblea online del circolo cittadino e provinciale – un manipolo di irriducibili ex grillini – nominerà il successore. Il nome in pole è Mara Turani, ex consigliera comunale, data anche tra i papabili per le regionali 2028. La frattura, di dominio pubblico tra gli addetti ai lavori, esplose un anno e mezzo fa. In un’assemblea regionale online, un microfono aperto beccò Capozzella mentre se la prendeva con il coordinatore udinese Cristian Sergo. Frase “poco ortodossa”, secondo la coordinatrice regionale Elena Danielis, che il giorno dopo ne chiese le dimissioni a mezzo stampa, senza preavviso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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