Massimo Bonora confermato coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle

Massimo Bonora è stato riconfermato come coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Modena. La comunicazione ufficiale del partito sottolinea che la decisione si basa sul suo impegno continuo e sulla presenza costante sul territorio. La provincia di Modena ha un ruolo significativo per il Movimento, e la sua leadership viene ritenuta importante per l’attività del partito nella zona.

Massimo Bonora è stato confermato coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Modena. La nota del partito spiega che la sua conferma "riconosce un lavoro intenso e costante, portato avanti con serietà, presenza e spirito di servizio in una provincia centrale per l’attività del Movimento. In.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Movimento 5 stelle, Mauro Frisoni confermato coordinatore provinciale di Forlì-CesenaIl Movimento 5 stelle conferma come coordinatore provinciale di Forlì-Cesena Mauro Frisoni. Leggi anche: Movimento 5 Stelle, cacciato il coordinatore Mauro Capozzella