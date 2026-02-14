Movimento 5 Stelle | a Brindisi cambio al vertice del gruppo territoriale cittadino

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi ha deciso di cambiare il leader del gruppo locale, scegliendo Ivan Rampino per questa posizione. La decisione arriva dopo settimane di discussioni tra i membri del movimento, che hanno deciso di affidargli il ruolo di coordinatore. Rampino, già attivo nel settore ambientalista, prende il posto di chi si è dimesso a causa di divergenze interne.

Ivan Rampino subentra a Ruggiero Valzano, che conclude il suo incarico dopo due mandati. I pentastellati: "La nomina rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento" BRINDISI - Il Movimento 5 Stelle di Brindisi annuncia la nomina di Ivan Rampino come nuovo responsabile del Gruppo Territoriale cittadino. Rampino subentra a Ruggiero Valzano, che conclude il suo incarico dopo due mandati, “durante i quali ha guidato il gruppo contribuendo a rafforzare la presenza del Movimento sul territorio e a consolidarne l'azione politica e organizzativa”, si legge in una nota dei pentastellati. Proseguono dal M5S Brindisi: “La nomina di Ivan Rampino rappresenta un segnale di continuità e rinnovamento.🔗 Leggi su Brindisireport.it

