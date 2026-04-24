L’avvocato Grisi nominata Coordinatrice cittadina di Azzurro Donna per Salerno

L’avvocato Stefania Grisi è stata ufficialmente nominata coordinatrice cittadina di Azzurro Donna per Salerno. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’organizzazione. La professionista, nota nel settore legale, assume ora un ruolo di responsabilità all’interno del movimento. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo da parte dei membri del gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti L’avvocato Stefania Grisi è stata nominata nuova Coordinatrice cittadina di Azzurro Donna per Salerno. Una designazione che arriva in una fase politicamente significativa per il territorio e che si intreccia con un altro importante passaggio: la sua candidatura al Consiglio comunale alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio con Forza Italia. Una doppia responsabilità che segna l’avvio di un percorso improntato all’impegno civico, alla partecipazione attiva e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella vita pubblica e istituzionale. « Accolgo questo incarico con grande emozione e profondo senso di responsabilità – dichiara l’avvocato Grisi – consapevole dell’importanza del momento e delle sfide che ci attendono.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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