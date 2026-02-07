Napoli controlli nella movida di Chiaia | denunce nei B&B e locali della Napoli bene

I carabinieri e la polizia municipale hanno effettuato controlli nella zona di Chiaia, nel cuore della movida di Napoli. Durante l’intervento, hanno denunciato diversi titolari di B&B e locali frequentati dalla “Napoli bene”. Le forze dell’ordine hanno verificato affitti in nero, contatori manomessi e furti di energia elettrica. Sono state trovate anche armi, come coltelli, e segnalazioni per droga. I controlli continueranno a stretto giro per garantire più sicurezza nella zona.

Carabinieri e Polizia Municipale passano al setaccio la zona dei Baretti: affitti in nero, contatori manomessi, furti di corrente, coltelli e segnalazioni per droga. Movida, turismo incontrollato e sicurezza: sono queste le priorità dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli impegnati nei controlli notturni nella zona dei Baretti di Chiaia, cuore della vita notturna partenopea. Una presenza costante che mira a fronteggiare fenomeni come droga, armi, affitti irregolari e furti di energia elettrica. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. B&B sotto controllo: tre titolari denunciati per affitti in nero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Nel cuore di Chiaia, i carabinieri hanno intensificato i controlli contro il turismo selvaggio e i locali notturni.

I carabinieri di Napoli hanno fatto un giro nei locali della movida nel centro città.

