Mourinho lo aveva detto | Ci sono club che dicono | questo arbitro non lo vogliamo Lo sappiamo tutti

Dopo la partita tra Monza e Roma del 2023, l’allenatore ha commentato duramente la gestione arbitrale, affermando che alcuni club esprimono chiaramente la loro preferenza sui fischietti, come se si trattasse di una scelta esplicita. In passato, aveva già espresso opinioni simili, sottolineando che ci sono squadre che dichiarano apertamente di non voler determinati arbitri. Le sue dichiarazioni hanno suscitato discussioni nel mondo del calcio e tra gli addetti ai lavori.

Mourinho, dopo un Monza-Roma del 2023, aveva usato parole molto forti nei confronti della direzione arbitrale di Chiffi e aveva sollevato un tema che oggi è molto attuale, ovvero il peso delle società nella scelta degli arbitri: "È un po’ il limite di questa squadra: non abbiamo la forza che hanno altre società di dire ‘questo arbitro non lo vogliamo’".🔗 Leggi su Fanpage.it

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