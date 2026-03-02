i due attori si son davvero sposati in segreto? Secondo lo stylist di lei non ci sono dubbi Ecco cosa ha detto e tutto quello che sappiamo finora

Da iodonna.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo lo stylist di Zendaya, i due attori si sarebbero davvero sposati in segreto. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando le voci tra i fan di Zendaya e Tom Holland, che sono ormai certi di aver assistito a un matrimonio nascosto tra le star. Finora, non ci sono conferme ufficiali né dettagli certi sulla vicenda.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti I due attori si sarebbero detti «sì» in forma privata, anche se quando e dove è ancora un mistero. Tutto quello che sappiamo finora sulle presunte nozze I fan di Zendaya e Tom Holland non stanno più nella pelle da quando si è diffusa la notizia di un presunto matrimonio tra le due star. A lanciare l’indiscrezione, lo stylist di lei, Law Roach, che sul red carpet degli Actor Awards 2026 (ex SAG Awards) ha dichiarato ad Access Hollywood che il matrimonio tra i due è già avvenuto. «Il matrimonio c’è già stato», le sue parole, «Te lo sei perso», ha aggiunto con tono scherzoso rivolgendosi a un giornalista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

i due attori si son davvero sposati in segreto secondo lo stylist di lei non ci sono dubbi ecco cosa ha detto e tutto quello che sappiamo finora
© Iodonna.it - i due attori si son davvero sposati in segreto? Secondo lo stylist di lei non ci sono dubbi. Ecco cosa ha detto e tutto quello che sappiamo finora

Leggi anche: Il pilota e la cantante si sono davvero lasciati? Tutto quello che sappiamo finora sulla presunta fine della loro storia, iniziata nel 2022

Leggi anche: Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, lo stylist: “Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso”

Parents Push Me Off Cliff for Insurance, But CEO Save Me!Now I Return as Rich,Revange!

Video Parents Push Me Off Cliff for Insurance, But CEO Save Me!Now I Return as Rich,Revange!

Approfondimenti e contenuti su Secondo.

Discussioni sull' argomento Corinna Grandi e Sergio Sgrilli in Rapsodia d’amore. Varietà per due attori, una chitarra e un basilico; Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Due attori d'eccezione per una serie che ha dell'incredibile: da oggi su Mediaset Infinity.

Gérard Depardieu accusato di stuproGérard Depardieu è stato accusato di stupro. A denunciarlo una ballerina di 22 anni. Secondo quanto riferisce Le Monde la ragazza sostiene di esser stata stuprata due volte dall’attore pochi giorni fa ... 105.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.