Secondo lo stylist di Zendaya, i due attori si sarebbero davvero sposati in segreto. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando le voci tra i fan di Zendaya e Tom Holland, che sono ormai certi di aver assistito a un matrimonio nascosto tra le star. Finora, non ci sono conferme ufficiali né dettagli certi sulla vicenda.

I due attori si sarebbero detti «sì» in forma privata, anche se quando e dove è ancora un mistero. Tutto quello che sappiamo finora sulle presunte nozze I fan di Zendaya e Tom Holland non stanno più nella pelle da quando si è diffusa la notizia di un presunto matrimonio tra le due star. A lanciare l'indiscrezione, lo stylist di lei, Law Roach, che sul red carpet degli Actor Awards 2026 (ex SAG Awards) ha dichiarato ad Access Hollywood che il matrimonio tra i due è già avvenuto. «Il matrimonio c'è già stato», le sue parole, «Te lo sei perso», ha aggiunto con tono scherzoso rivolgendosi a un giornalista.

© Iodonna.it - i due attori si son davvero sposati in segreto? Secondo lo stylist di lei non ci sono dubbi. Ecco cosa ha detto e tutto quello che sappiamo finora

Leggi anche: Il pilota e la cantante si sono davvero lasciati? Tutto quello che sappiamo finora sulla presunta fine della loro storia, iniziata nel 2022

Leggi anche: Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, lo stylist: “Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso”

