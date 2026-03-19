Scoperta la talpa nel Chelsea Rosenior lo aveva promesso | Sappiamo chi è risolto il problema

È stata identificata la persona che forniva anticipazioni sulle formazioni del Chelsea. Rosenior aveva dichiarato di sapere chi fosse e di aver risolto il problema. La ricerca si è conclusa e ora si conosce l’individuo coinvolto. La scoperta mette fine alla fase di indagine sulla talpa che trapelava notizie ai media.

La caccia alla tappa si è conclusa e ora si sa chi forniva alla stampa in anteprima le informazioni sulle formazioni. Liam Rosenior aveva promesso pulizia e così è stato: "Abbiamo gestito la situazione, risolvendola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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