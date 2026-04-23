Nel fine settimana del 24-26 aprile si svolgerà il primo appuntamento del Campionato Italiano GT. Tra i piloti in gara ci sarà anche Francesco, figlio del noto musicista. La sua partecipazione rappresenta il debutto ufficiale nel campionato nazionale di automobilismo. La competizione si terrà su una pista italiana e coinvolgerà diverse squadre e vetture di alto livello. La gara attirerà l’attenzione degli appassionati di motori e sport motoristici.

Per Pino Daniele la musica era uno degli amori senza fine. Il figlio Francesco, invece, preferisce far suonare i motori. Una passione speciale ed intensa che porterà il ventenne a esordire nel primo round del Campionato Italiano GT Sprint 2026. L’evento è in programma all’Autodromo di Imola nel weekend ormai imminente. Francesco sarà al volante della Lamborghini Huracán ST Evo2 preparata dal team DL Racing. Il figlio del celebre cantante napoletano scomparso nel 2015, prenderà confidenza durante le prove libere, fissate venerdì 24 aprile. Poi seguirà la prima gara, alle 17.30 di sabato 25. Quindi il gran finale, programmato domenica 26 aprile alle 15.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il figlio di Pino Daniele al volante: l'esordio di Francesco nel campionato italiano GT

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