motogp vr 46 a podio a jerez di giannantonio terzo

La squadra VR46 è salita sul podio anche nel Gran Premio di Spagna, disputato sul circuito di Jerez. Fabio Di Giannantonio ha concluso la gara al terzo posto, ottenendo la sua seconda medaglia di bronzo in questa stagione. La prestazione si aggiunge a quella di altri piloti della stessa squadra che, in questa tappa, hanno mostrato buona competitività. La corsa si è svolta senza incidenti di rilievo.

La VR46 va a podio anche in Spagna, nel circuito di Jerez. Per Fabio Di Giannantonio si tratta della seconda medaglia di bronzo della stagione. Dopo le prime quattro gare del motomondiale il pilota classe 98 della scuderia di Valentino Rossi è terzo anche in classifica generale ed è il primo delle sei Ducati. A fine gare ai microfoni di Sky ha così espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono super contento, stiamo facendo un lavoro incredibile. Riesco a essere competitivo su ogni pista. Questo è dovuto anche a una mia ottima condizione fisica. Tuttavia considerando le sensazioni che avevo avuto nelle giornate precedenti alla gara sarei potuto essere ancora più veloce.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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